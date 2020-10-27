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НАБУ считает решение ОАСК по Сытнику абсурдным: будет оспаривать

Киев  •  УНН

 • 10876 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что обжалуют решение Окружного административного суда Киева об изъятии из Единого реестра информации об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Решение Окружного административного суда Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель - заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти", - говорится в сообщении.

Как напоминает НАБУ, 26 октября 2020 года ОАСК принял решение, которое, среди прочего, обязывает Кабмин определить отдельного министра и направить его в НАБУ для координации деятельности учреждения, предоставляет указания Совету национальной безопасности и обороны взять под контроль деятельность Национального бюро и содержит еще ряд указаний, в том числе - заместителям директора НАБУ.

"Национальное бюро расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и, безусловно, обжалует его. Фактически, речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровня и превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру. Следствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в бюро отмечают, что увольнение директора НАБУ с должности может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций, таковы, что уничтожают доверие к судебной власти и справедливому судопроизводству", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, министр юстиции Денис Малюська заявил, что Минюст не может выполнить решение Окружного административного суда об изъятии из Единого реестра информации об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ на основании решения КСУ о признании неконституционным указа Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Как сообщалось, 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

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