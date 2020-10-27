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НАБУ вважає рішення ОАСК щодо Ситника абсурдним: буде оскаржувати

НАБУ вважає рішення ОАСК щодо Ситника абсурдним: буде оскаржувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України заявили, що оскаржать рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо вилучення з Єдиного реєстру інформації про Артема Ситника як про очільника Національного антикорупційного бюро України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

“Рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо діяльності Національного бюро та директора НАБУ є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі. Його справжня мета — заблокувати роботу інституції, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади”, — йдеться в повідомленні.

Як нагадує НАБУ, 26 жовтня 2020 року ОАСК ухвалив рішення, яке, із-поміж іншого, зобов’язує Кабмін визначити окремого міністра та направити його до НАБУ для координації діяльності інституції, надає вказівки Раді національної безпеки та оборони взяти під контроль діяльність Національного бюро та містить ще низку вказівок, у тому числі — заступникам директора НАБУ.

“Національне бюро розцінює рішення ОАСК від 26 жовтня як втручання у свою роботу і, безумовно, оскаржить його. Фактично, йдеться про спробу у будь-який спосіб усунути з посади директора НАБУ як гаранта інституційної незалежності та спроможності організації розслідувати факти вчинення корупційних дій посадовцями топрівня та перетворити сам орган у керовану "кишенькову“ структуру. Наслідком цього стане повне блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, у бюро наголошують, що звільнення директора НАБУ з посади може відбуватися виключно на підставах, передбачених законом “Про Національне антикорупційне бюро України”.

“Наразі таких підстав не існує. Тож Артем Ситник продовжує виконувати свої повноваження, НАБУ працює в штатному режимі. Будь-які спроби ОАСК знайти обхідні шляхи для реалізації суддями, підозрюваними у захопленні влади, своїх амбіцій є такими, що нищать довіру до судової влади та справедливого судочинства”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Мін’юст не може виконати рішення Окружного адміністративного суду щодо вилучення з Єдиного реєстру інформації про Артема Ситника як про очільника Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, ОАСК постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ на підставі рішення КСУ про визнання неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Як повідомлялося, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ Президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Українські Національні Новини

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