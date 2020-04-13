НАБУ и САП с начала года сообщили о подозрении 80 лицам из-за коррупционных преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура за первые три месяца этого года сообщили о подозрении 80 лицам в совершении коррупционных преступлений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"За первые 3 месяца 2020 года о подозрении в совершении коррупционных преступлений сообщено 80 лицам - это почти столько, как во втором полугодии 2019 года и больше, чем за весь 2018 год", - говорится в сообщении.
Напомним, руководителю следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей, уличенного в получении 50 тыс. долл. взятки, сообщается о подозрении.
Как сообщалось, в марте 2020 года руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Михаилу Дзюдзю сообщено о подозрении в получении взятки.
Напомним, сообщено о подозрении 6 должностным лицам, которые подозреваются в нанесении миллионных убытков государственным шахтам при проведении тендеров.