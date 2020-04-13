НАБУ и САП с начала года сообщили о подозрении 80 лицам из-за коррупционных преступлений

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура за первые три месяца этого года сообщили о подозрении 80 лицам в совершении коррупционных преступлений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.