Чиновника Мін’юсту викрили на хабарі і повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Михайлу Дзюдзю повідомлено про підозру у одержанні хабаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"19 березня 2020 року прокурором САП за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького повідомлено про підозру керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, якого викрито на одержанні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Так, слідством встановлено, що вищевказаний посадовець вимагав та щомісячно отримував від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду.
"Натомість Західне міжрегіональне управління не перевірятиме дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та не здійснюватиме заходи контролю господарської діяльності у підпорядкованих установах виконання покарань",- зазначається в повідомленні.
Повідомляється,що посадовця було викрито 11 березня 2020 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ.
"Наразі очільнику міжрегіонального управління повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Буковині викрили на хабарі працівника податкової служби.