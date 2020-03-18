На Буковині викрили на хабарі працівника податкової служби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівецькій області на хабарі у 600 доларів викрили працівника податкової служби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницький, викрито співробітника Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області на отриманні неправомірної вигоди", - сказано у повідомленні.
За версією слідства, податківець, ймовірно, вимагав та отримав від фізичної особи 600 доларів США неправомірної вигоди за не проведення стосовно нього перевірок.
На даний час особу затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, головного інженера одного з районних представництв ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі” викрили на систематичному отриманні хабарів за невідключення газозаправного пункту від електроенергії за нібито порушення експлуатації мережі.