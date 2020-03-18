Співробітника “Київські електромережі” викрили на систематичному отриманні хабарів

КИЇВ. 18 березня. УНН. Головного інженера одного з районних представництв ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі” викрили на систематичному отриманні хабарів за невідключення газозаправного пункту від електроенергії за нібито порушення експлуатації мережі. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру міста Києва.