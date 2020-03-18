Співробітника “Київські електромережі” викрили на систематичному отриманні хабарів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Головного інженера одного з районних представництв ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі” викрили на систематичному отриманні хабарів за невідключення газозаправного пункту від електроенергії за нібито порушення експлуатації мережі. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру міста Києва.
“Викрито головного інженера одного з районних представництв ПрАТ „ДТЕК Київські електромережі“ під час отримання неправомірної вигоди”, — сказано у повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що правопорушник вимагав у власника автомобільного газозаправного пункту щомісячну “данину” за не відключення об’єкту від електроенергії за нібито порушення експлуатації мережі.
Зазначається, що з метою конспірації правопорушник зажадав отримання неправомірної вигоди на банківську картку своєї родички, яка й була в нього вилучена під час затримання.
Відразу після перерахунку грошових коштів у сумі 8 тис. гривень вказана особа затримана у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, у столиці на одержанні неправомірної вигоди було затримано службовця Департаменту екологічного нагляду ПрАТ "АТ Київводоканал".