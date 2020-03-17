Службовця “Київводоканалу” затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У столиці на одержанні неправомірної вигоди було затримано службовця Департаменту екологічного нагляду ПрАТ “АТ Київводоканал”, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"... затримано на одержанні неправомірної вигоди службовця Департаменту екологічного нагляду ПрАТ “АТ Київводоканал”. Встановлено, що інженер відділу управління договірної роботи та обстеження підприємств вимагав та отримав від представника підприємства неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень за невжиття заходів у вигляді нарахування додаткових штрафів підприємству після проведення перевірки", - йдеться у повідомленні.
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За даними прокуратури, під час контролю за вчиненням злочину інженера затримали на Контрактовій площі після отримання від представника підприємства вказаних грошових коштів.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають.