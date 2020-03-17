Служащего "Киевводоканала" задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В столице на получении неправомерной выгоды задержали служащего Департамента экологического надзора ЧАО "АО Киевводоканал", передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"... задержано на получении неправомерной выгоды служащего Департамента экологического надзора ЧАО "АО Киевводоканал". Установлено, что инженер отдела управления договорной работы и обследования предприятий требовал и получил от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере 10 000 гривен за непринятие мер в виде начисления дополнительных штрафов предприятию после проведения проверки", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, во время контроля за совершением преступления инженера задержали на Контрактовой площади после получения от представителя предприятия указанных денежных средств.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.