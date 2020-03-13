Посадовців Мін'юсту затримали на хабарі у понад 1 млн доларів – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції та Державної кримінально-виконавчої служби України викрили на вимаганні понад 1 мільйона доларів хабара. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України у межах протидії високопосадовій корупції викрили керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції та Державної кримінально-виконавчої служби України на вимаганні понад 1 мільйона доларів неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними слідства, до оборудки причетні голова комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби України – посадовець управління забезпечення діяльності керівництва Мін'юсту та колишній чиновник цього Міністерства.
"Оперативники спецслужби встановили, що за посередництва керівників двох київських комерційних структур посадовці вимагали від фермера з Кіровоградщини 75 тисяч доларів. У таку суму зловмисники оцінили вартість його призначення на посаду директора одного із державних сільськогосподарських підприємств регіону. Забезпечити гарантоване отримання посади змовники обіцяли через зв'язки експосадовця Мін'юсту, який позиціонує себе як "тіньовий куратор виконавчої служби із земельних питань", - зазначається у повідомленні.
Також зловмисники вимагали від фермера додатково сплати 1 мільйон доларів. Учасники оборудки переконували клієнта, що він "відіб'є" ці гроші після призначення через здачу в оренду земельних ділянок площею понад три тисячі гектарів, що належать сільгосппідприємству. Суму фігуранти справи погодилися отримувати частинами.
"Трьох учасників корупційної схеми правоохоронці затримали в одному із столичних бізнес-центрів після отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч американських доларів. А організатора – у службовому кабінеті у будівлі Державної пенітенціарної служби України", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Кiровоградщини посадовцi вимагали хабар за призначення директором держпiдприємства.