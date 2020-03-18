Сотрудника "Киевские электросети" уличили в систематическом получении взяток

КИЕВ. 18 марта. УНН. Главного инженера одного из районных представительств ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" уличили в систематическом получении взяток за неотключении газозаправочного пункта от электроэнергии за якобы нарушение эксплуатации сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру города Киева.