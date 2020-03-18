Сотрудника "Киевские электросети" уличили в систематическом получении взяток
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Главного инженера одного из районных представительств ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" уличили в систематическом получении взяток за неотключении газозаправочного пункта от электроэнергии за якобы нарушение эксплуатации сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру города Киева.
“Уличено главного инженера одного из районных представительств ЧАО „ДТЭК Киевские электросети“ при получении неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.
Так, досудебным расследованием установлено, что правонарушитель вымогал у владельца автомобильного газозаправочного пункта ежемесячную “дань” за неотключение объекта от электроэнергии за якобы нарушение эксплуатации сети.
Отмечается, что в целях конспирации правонарушитель потребовал получение неправомерной выгоды на банковскую карточку своей родственницы, которая и была у него изъята при задержании.
Сразу после перечисления денежных средств в сумме 8 тыс. гривен указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в столице на получении неправомерной выгоды было задержано служащего Департамента экологического надзора ЧАО "АО Киевводоканал".