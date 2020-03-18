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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100803 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104066 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106085 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105037 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113752 просмотра

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На Буковине разоблачили на взятке сотрудника налоговой службы

На Буковине разоблачили на взятке сотрудника налоговой службы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черновицкой области на взятке в 600 долларов разоблачили сотрудник налоговой службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницкий, разоблачен сотрудник Главного управления Государственной налоговой службы в Черновицкой области на получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По версии следствия, налоговик, вероятно, требовал и получил от физического лица 600 долларов США неправомерной выгоды за непроведение в отношении него проверок.

В настоящее время лицо задержано по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, главного инженера одного из районных представительств ЗАО "ДТЭК Киевские электросети" уличили в систематическом получении взяток за неотключение газозаправочного пункта от электроэнергии за якобы нарушение эксплуатации сети.

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