На Буковине разоблачили на взятке сотрудника налоговой службы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черновицкой области на взятке в 600 долларов разоблачили сотрудник налоговой службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницкий, разоблачен сотрудник Главного управления Государственной налоговой службы в Черновицкой области на получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
По версии следствия, налоговик, вероятно, требовал и получил от физического лица 600 долларов США неправомерной выгоды за непроведение в отношении него проверок.
В настоящее время лицо задержано по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, главного инженера одного из районных представительств ЗАО "ДТЭК Киевские электросети" уличили в систематическом получении взяток за неотключение газозаправочного пункта от электроэнергии за якобы нарушение эксплуатации сети.