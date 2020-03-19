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Чиновника Минюста разоблачили на взятке и сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Михаилу Дзюдзю сообщено о подозрении в получении взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"19 марта 2020 года прокурором САП по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого сообщено о подозрении руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, который разоблачен в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что вышеуказанный чиновник требовал и ежемесячно получал от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду.

"В свою очередь Западное межрегиональное управление не будет проверять соблюдение режима отбывания наказания заключенными и не будет осуществлять меры контроля хозяйственной деятельности у подчиненных учреждениях исполнения наказаний", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что чиновник был разоблачен 11 марта 2020 года в рамках совместной операции САП, НАБУ и СБУ.

"Сейчас главе межрегионального управления сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, на Буковине разоблачили на взятке работника налоговой службы.

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