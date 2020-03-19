Чиновника Минюста разоблачили на взятке и сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Михаилу Дзюдзю сообщено о подозрении в получении взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"19 марта 2020 года прокурором САП по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого сообщено о подозрении руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, который разоблачен в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Так, следствием установлено, что вышеуказанный чиновник требовал и ежемесячно получал от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду.
"В свою очередь Западное межрегиональное управление не будет проверять соблюдение режима отбывания наказания заключенными и не будет осуществлять меры контроля хозяйственной деятельности у подчиненных учреждениях исполнения наказаний", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что чиновник был разоблачен 11 марта 2020 года в рамках совместной операции САП, НАБУ и СБУ.
"Сейчас главе межрегионального управления сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, на Буковине разоблачили на взятке работника налоговой службы.