Заволодіння 51 млн грн держшахт: повідомлено нові підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Повідомлено про підозру 6 службовим особам, які підозрюються у завданні мільйонних збитків державним шахтам під час проведення тендерів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.
“За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру 6 службовим особам трьох державних вугільнодобувних, причетних до організації злочинної схеми із заволодіння понад 51,17 млн гривень коштів державних вугледобувних підприємств — ДП “Селидіввугілля”, ДП “Мирноградвугілля” та ДП “Шахтоуправління Південнодонбаське № 1”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що їм інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів ще 6 учасникам злочинної схеми.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до організації корупційної схеми, завдяки якій державні підприємства вугільної галузі підконтролювались стороннім особам.
Правоохоронці вказали, що у 2016-2018 роках група осіб організувала схему, яка встановлювала фактичний контроль за держзакупівлями трьох вищезгаданих ДП — від відстеження потреб держпідприємств у закупівлях, формування умов тендерів, контактів з потенційними постачальниками до визначення очікуваної вартості закупівлі, переможців тендерів та контролю за розрахунками з ним.
Так, як зазначають правоохоронці, вказані державні вугледобувні підприємства за три роки закупили товарів за завищеними цінами на загальну суму 174,5 млн гривень, незаконно переплативши понад 51,17 млн гривень.
16 березня 2020 року двом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України. 19 березня — ще 6 службовцям держпідприємств.
Двом особам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн гривень та 1,2 млн гривень.