ВАКС відправив у СІЗО підозрюваного, який заволодів коштам державних шахт на суму понад 51 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд України відправив під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 3,1 млн гривень підозрюваного, який на тендерах який заволодів коштам державних шахт на суму понад 51 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВАКС.
“У середу, 18 березня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 153 000 гривень”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що указана особа, за матеріалами слідства, входила до складу злочинної організації, учасники якої заволодівали коштами державних підприємств. Вони організовували та проводили публічні закупівлі за участю обумовлених вугледобувних ДП із наперед визначеним переможцем — підконтрольним організації підприємством — за завищеними цінами. Внаслідок зазначених оборуток державні підприємства зазнали збитків у вигляді втрати активів на загальну суму 51 175 947,59 грн.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 28 — ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України.
Нагадаємо, правоохоронці викрили начальника одного із управлінь Житомирської міськради, який налагодив механізм отримання “відкатів” від підприємців під час проведення тендерів.