У Житомирі чиновник міскради наживався на "відкатах"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Правоохоронці викрили начальника одного із управлінь Житомирської міськради, який налагодив механізм отримання "відкатів" від підприємців під час проведення тендерів. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець Житомирської мерії вимагав хабарі від представників комерційних структур-переможців торгів на проведення за бюджетні кошти робіт із ремонту об’єктів комунальної власності міста. У середньому сума неправомірної вигоди складала 10% від вартості тендерної угоди.
Чиновника затримали у центрі Житомира неподалік мерії після передачі йому представником будівельної фірми чергового хабара - десяти відсотків від 270 тисяч гривень бюджетних коштів, перерахованих раніше на рахунок приватного підприємства.
Наразі вирішується питання щодо відсторонення хабарника від займаної посади, оголошення йому підозри в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України для встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності зловмисника.
Нагадаємо, військова прокуратура ООС викрила командира роти на хабарі.