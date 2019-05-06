В Житомире чиновник горсовете наживался на "откатах"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Правоохранители разоблачили начальника одного из управлений Житомирского горсовета, который наладил механизм получения "откатов" от предпринимателей при проведении тендеров. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Житомирской мэрии требовал взятки от представителей коммерческих структур-победителей торгов на проведение за бюджетные средства работ по ремонту объектов коммунальной собственности города. В среднем сумма неправомерной выгоды составляла 10% тендерной сделки.
Чиновника задержали в центре Житомира возле мэрии после передачи ему представителем строительной фирмы очередной взятки - десяти процентов от 270 000 гривен бюджетных средств, перечисленных ранее на счет частного предприятия.
Сейчас решается вопрос об отстранении взяточника от занимаемой должности, объявление ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины по установлению других возможных фактов противоправной деятельности злоумышленника.
Напомним, военная прокуратура ООС разоблачила командира роты на взятки.