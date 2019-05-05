Військова прокуратура ООС викрила командира роти на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Військовою прокуратурою Донецького гарнізону зі складу Об'єднаних сил задокументовано факт вимагання та отримання командиром зведеної роти однієї з військових частин старшим лейтенантом Т. неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Штабу операції Об’єднаних сил.
Кошти, у сумі 5500 грн, зазначена особа вимагала від підлеглого військовослужбовця за непритягнення останнього до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за нібито втрачене ним речове майно. Після передачі першої частини неправомірної вигоди в сумі 3000 гривень незаконну діяльність хабарника припинено.
Досудове розслідування кримінального провадження проводиться спільно з оперативними працівниками ГУ СБ України в
Донецькій і Луганській областях зі складу Об'єднаних сил та слідчими Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області.
Наразі проводиться огляд місця події, в ході якого знайдено предмет неправомірної вигоди, а також інші невідкладні слідчі дії, після проведення яких буде прийнято рішення щодо затримання фігуранта, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають, встановлюється причетність інших посадовців до вчинення кримінального правопорушення.
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