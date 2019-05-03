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СБУ викрила на хабарах посадовців Житомирської митниці

СБУ викрила на хабарах посадовців Житомирської митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. СБУ викрили на хабарах начальника сектору Управління адміністрування митних платежів, керівника та головного державного інспектора одного з митних постів Житомирської митниці Державної фіскальної служби. Про це повідомив УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали гроші від представника комерційної структури, яка займається зовнішньоекономічною діяльністю, за безперешкодне митне оформлення товарів. Співробітники СБУ задокументували чотири факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди на загальну суму понад тисячу шістсот доларів США", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали трьох посадовців згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочих місцях під час одержання чергової частини хабара.

"Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на хабарі керівника одного з митних постів Луганської митниці та його колишнього начальника, який звільнився з посади у березні цього року.

Українські Національні Новини

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