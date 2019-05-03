СБУ разоблачила на взятках чиновников Житомирской таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы. Об этом сообщил УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали деньги от представителя коммерческой структуры, которая занимается внешнеэкономической деятельностью, за беспрепятственное таможенное оформление товаров. Сотрудники СБУ задокументировали четыре факта получения злоумышленниками неправомерной выгоды на общую сумму более тысячи шестьсот долларов США", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали трех должностных лиц согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочих местах во время получения очередной части взятки.
"Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия", - отмечается в сообщении.
Напомним, правоохранители разоблачили на взятке руководителя одного из таможенных постов Луганской таможни и его бывшего начальника, который уволился в марте этого года.