ВАКС отправил в СИЗО подозреваемого, который завладел средствам государственных шахт на сумму более 51 млн гривен

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105705 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108552 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110477 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109000 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119290 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102211 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106324 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106816 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131704 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130511 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ВАКС отправил в СИЗО подозреваемого, который завладел средствам государственных шахт на сумму более 51 млн гривен

ВАКС отправил в СИЗО подозреваемого, который завладел средствам государственных шахт на сумму более 51 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу с альтернативой внесения залога в размере 3,1 млн гривен подозреваемого, который в тендерах который завладел средствам государственных шахт на сумму более 51 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

“В среду, 18 марта, следственная судья Высшего антикоррупционного суда выбрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,153 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что указана лицо, по материалам следствия, входило в состав преступной организации, участники которой завладевали средствами государственных предприятий. Они организовывали и проводили публичные закупки с участием обусловленных угледобывающих ГП с предопределенным победителем — подконтрольным организации предприятием — по завышенным ценам. Вследствие указанных оборуток государственные предприятия понесли убытки в виде потери активов на общую сумму 51 175 947,59 грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 28 — ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Напомним, правоохранители разоблачили начальника одного из управлений Житомирского горсовета, который наладил механизм получения “откатов” от предпринимателей при проведении тендеров.

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