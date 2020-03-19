ВАКС отправил в СИЗО подозреваемого, который завладел средствам государственных шахт на сумму более 51 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу с альтернативой внесения залога в размере 3,1 млн гривен подозреваемого, который в тендерах который завладел средствам государственных шахт на сумму более 51 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
“В среду, 18 марта, следственная судья Высшего антикоррупционного суда выбрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,153 млн гривен”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что указана лицо, по материалам следствия, входило в состав преступной организации, участники которой завладевали средствами государственных предприятий. Они организовывали и проводили публичные закупки с участием обусловленных угледобывающих ГП с предопределенным победителем — подконтрольным организации предприятием — по завышенным ценам. Вследствие указанных оборуток государственные предприятия понесли убытки в виде потери активов на общую сумму 51 175 947,59 грн.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 28 — ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 УК Украины.
Напомним, правоохранители разоблачили начальника одного из управлений Житомирского горсовета, который наладил механизм получения “откатов” от предпринимателей при проведении тендеров.