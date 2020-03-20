Завладение 51 млн грн госшахт: сообщены новые подозрения

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Сообщено о подозрении 6 должностным лицам, которые подозреваются в нанесении миллионных убытков государственным шахтам при проведении тендеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

"Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении 6 должностным лицам трех государственных угледобываюших, причастных к организации преступной схемы по завладению более 51,17 млн гривен средств государственных угледобывающих предприятий - ГП "Селидовуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское № 1", - сказано в сообщении.

Отмечается, что им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения еще 6 участникам преступной схемы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к организации коррупционной схемы, благодаря которой государственные предприятия угольной отрасли были подконтрольны посторонним лицам.

Правоохранители указали, что в 2016-2018 годах группа лиц организовала схему, которая устанавливала фактический контроль за госзакупками трех вышеупомянутых ГП - от отслеживания потребностей госпредприятий в закупках, формирования условий тендеров, контактов с потенциальными поставщиками до определения ожидаемой стоимости закупки, победителей тендеров и контроля за расчетам с ними.

Так, как отмечают правоохранители, указанные государственные угледобывающие предприятия за три года закупили товаров по завышенным ценам на общую сумму 174,5 млн гривен, незаконно переплатив более 51,17 млн гривен.

16 марта 2020 года двум участникам преступной схемы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 УК Украины. 19 марта - еще 6 служащим госпредприятий.

Двум лицам избраны меры пречсечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн гривен и 1,2 млн гривен.

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