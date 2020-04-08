Посадовцю ДФС та адвокату, викритих на одержанні 50 тис. дол. хабаря, повідомлено про підозру

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Керівнику слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей, викритого на отриманні 50 тис. дол. хабаря, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.