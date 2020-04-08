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Посадовцю ДФС та адвокату, викритих на одержанні 50 тис. дол. хабаря, повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Керівнику слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей, викритого на отриманні 50 тис. дол. хабаря, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"8 квітня 2020 року за погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру керівнику слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей, викритого на отриманні 50 тис. дол. неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Так, дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

"Крім того, за дорученням заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького прокурором вручено повідомлення про підозру адвокату, який виступав посередником в отриманні неправомірної вигоди", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що адвокату інкриміновано пособництво в отриманни неправомирної вигоди в особливо великому розмірі, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Окрім того, наразі готуються клопотання про обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

Як вже повідомлялось, посадовець ДФС вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду у розмірі 50 тис. дол. США від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.

7 квітня 2020 року податківця та посередника викрито одразу після передачі їм вищевказаних коштів в рамках спільної операції САП, НАБУ та ГУ внутрішньої безпеки ДФС України.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та припинила діяльність новопризначених посадовців Державної податкової служби, які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор економіки понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

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