Посадовцю ДФС та адвокату, викритих на одержанні 50 тис. дол. хабаря, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Керівнику слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей, викритого на отриманні 50 тис. дол. хабаря, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"8 квітня 2020 року за погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру керівнику слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей, викритого на отриманні 50 тис. дол. неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Так, дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
"Крім того, за дорученням заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького прокурором вручено повідомлення про підозру адвокату, який виступав посередником в отриманні неправомірної вигоди", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що адвокату інкриміновано пособництво в отриманни неправомирної вигоди в особливо великому розмірі, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Окрім того, наразі готуються клопотання про обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.
Як вже повідомлялось, посадовець ДФС вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду у розмірі 50 тис. дол. США від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.
7 квітня 2020 року податківця та посередника викрито одразу після передачі їм вищевказаних коштів в рамках спільної операції САП, НАБУ та ГУ внутрішньої безпеки ДФС України.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та припинила діяльність новопризначених посадовців Державної податкової служби, які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор економіки понад 500 мільйонів гривень щомісяця.