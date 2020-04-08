Должностному лицу ГФС и адвокату, уличенных в получении 50 тыс. долл. взятки, сообщается о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Руководителю следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей, уличенного в получении 50 тыс. долл. взятки, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"8 апреля 2020 года по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении руководителю следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей, уличенного в получении 50 тыс. долл. неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Так, действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.
"Кроме того, по поручению заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого прокурором вручено уведомление о подозрении адвокату, который выступал посредником в получении неправомерной выгоды", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что адвокату инкриминируется пособничество в получении неправомирнои выгоды в особо крупном размере, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Кроме того, сейчас готовятся ходатайство об избрании обоим подозреваемым меры пресечения.
Как уже сообщалось, чиновник ГФС требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долл. США от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.
7 апреля 2020 года налоговик и посредник были разоблачены сразу после передачи им вышеуказанных средств в рамках совместной операции САП, НАБУ и ГУ внутренней безопасности ГФС Украины.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 миллионов гривен ежемесячно.