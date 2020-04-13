НАБУ та САП з початку року повідомили про підозру 80 особам через корупційні злочини

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура за перші три місяці цього року повідомили про підозру 80 особам у вчиненні корупційних злочинів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.