НАБУ та САП з початку року повідомили про підозру 80 особам через корупційні злочини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура за перші три місяці цього року повідомили про підозру 80 особам у вчиненні корупційних злочинів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"За перші 3 місяці 2020 року про підозру у вчиненні корупційних злочинів повідомлено 80 особам — це майже стільки, як у ІІ півріччі 2019 та більше, ніж за весь 2018 рік",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, керівнику слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей, викритого на отриманні 50 тис. дол. хабаря, повідомлено про підозру.
Як повідомлялося, в березні 2020 року керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Михайлу Дзюдзю повідомлено про підозру у одержанні хабаря.
Нагадаємо, повідомлено про підозру 6 службовим особам, які підозрюються у завданні мільйонних збитків державним шахтам під час проведення тендерів.