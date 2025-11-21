В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
Киев • УНН
Пресс-секретарь НАБУ Маргарита Живага не подтвердила и не опровергла информацию СМИ о допросе Германа Галущенко. Ранее Bihus.Info сообщал, что экс-министр юстиции находится на допросе в НАБУ.
В Национальном антикоррупционном бюро не смогли подтвердить, но и не опровергли информацию СМИ о том, что экс-министр юстиции Герман Галущенко находится на допросе в НАБУ, передает УНН.
Детали
На вопрос журналиста УНН, может ли НАБУ подтвердить, что детективы сейчас допрашивают Германа Галущенко, пресс-секретарь Бюро Маргарита Живага ответила: "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".
Справка
Герман Галущенко родился 1 мая 1973 года во Львове. Он окончил юридический факультет Львовского университета имени Ивана Франко. Профессиональную карьеру начал в прокуратуре, впоследствии работал в Министерстве иностранных дел и Министерстве юстиции. Некоторое время преподавал в Киевском университете имени Тараса Шевченко.
В сфере энергетики он известен тем, что в 2013–2014 годах занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению государственной компании "Энергоатом", а с 2020 года стал ее вице-президентом.
29 апреля 2021 года Верховная Рада назначила его министром энергетики Украины, а в июле 2025 года он возглавил Министерство юстиции. На этой должности он отвечал за продолжение правовой реформы, приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами и укрепление институциональной способности судебной системы.
Напомним
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
12 ноября состоялось внеочередное заседание правительства, на котором Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции. Исполнение обязанностей возложили на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак. В тот же день Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
19 ноября Парламент Украины принял решение об увольнении Галущенко с должности министра юстиции. Это решение было принято большинством голосов народных депутатов.