$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 1226 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 6294 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 10218 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29 • 19076 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 26285 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 38050 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 21978 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24771 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25149 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22416 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.1м/с
95%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 20173 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 24094 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 13006 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 20269 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 11773 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 1200 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ09:41 • 10199 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 20398 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 38044 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 57556 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 4858 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 24204 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 38584 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 52458 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74316 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко

Киев • УНН

 • 6294 просмотра

Пресс-секретарь НАБУ Маргарита Живага не подтвердила и не опровергла информацию СМИ о допросе Германа Галущенко. Ранее Bihus.Info сообщал, что экс-министр юстиции находится на допросе в НАБУ.

В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко

В Национальном антикоррупционном бюро не смогли подтвердить, но и не опровергли информацию СМИ о том, что экс-министр юстиции Герман Галущенко находится на допросе в НАБУ, передает УНН.

Детали

На вопрос журналиста УНН, может ли НАБУ подтвердить, что детективы сейчас допрашивают Германа Галущенко, пресс-секретарь Бюро Маргарита Живага ответила: "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".

Ранее Bihus.Info сообщал, что экс-министр юстиции Галущенко находится на допросе в НАБУ.

Справка

Герман Галущенко родился 1 мая 1973 года во Львове. Он окончил юридический факультет Львовского университета имени Ивана Франко. Профессиональную карьеру начал в прокуратуре, впоследствии работал в Министерстве иностранных дел и Министерстве юстиции. Некоторое время преподавал в Киевском университете имени Тараса Шевченко.

В сфере энергетики он известен тем, что в 2013–2014 годах занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению государственной компании "Энергоатом", а с 2020 года стал ее вице-президентом.

29 апреля 2021 года Верховная Рада назначила его министром энергетики Украины, а в июле 2025 года он возглавил Министерство юстиции. На этой должности он отвечал за продолжение правовой реформы, приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами и укрепление институциональной способности судебной системы.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

12 ноября состоялось внеочередное заседание правительства, на котором Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции. Исполнение обязанностей возложили на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак. В тот же день Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

19 ноября Парламент Украины принял решение об увольнении Галущенко с должности министра юстиции. Это решение было принято большинством голосов народных депутатов.

Татьяна Краевская

ПолитикаКриминал и ЧП
Кабинет Министров Украины
Герман Галущенко