В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
Київ • УНН
Речниця НАБУ Маргарита Живага не підтвердила та не спростувала інформацію ЗМІ про допит Германа Галущенка. Раніше Bihus.Info повідомляв, що ексміністр юстиції перебуває на допиті в НАБУ.
В Національному антикорупційному бюро не змогли підтвердити, але і не спростували інформацію ЗМІ, про те що ексміністр юстиції Герман Галущенко перебуває на допиті у НАБУ, передає УНН.
Деталі
На запитання журналіста УНН, чи може НАБУ підтвердити, що детективи зараз допитують Германа Галущенка, речниця Бюро Маргарита Живага відповіла: "Не можу не підтвердити, не спростувати".
Раніше Bihus.Info повідомляв, що ексміністр юстиції Галущенко перебуває на допиті у НАБУ.
Довідково
Герман Галущенко народився 1 травня 1973 року у Львові. Він закінчив юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Професійну кар’єру розпочав у прокуратурі, згодом працював у Міністерстві закордонних справ та Міністерстві юстиції. Деякий час викладав у Київському університеті імені Тараса Шевченка.
У сфері енергетики він відомий тим, що у 2013–2014 роках обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення державної компанії "Енергоатом", а з 2020 року став її віцепрезидентом.
29 квітня 2021 року Верховна Рада призначила його міністром енергетики України, а у липні 2025 року він очолив Міністерство юстиції. На цій посаді він відповідає за продовження правової реформи, приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів та зміцнення інституційної спроможності судової системи.
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
12 листопада відбулося позачергове засідання уряду, на якому Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Виконання обов'язків поклали на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Того ж дня Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.
19 листопада Парламент України ухвалив рішення про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції. Це рішення було прийнято більшістю голосів народних депутатів.