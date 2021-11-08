НАБУ хочет присвоить Тарпану "красную метку" в Интерполе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины хочет присвоить беглому бизнесмену Руслану Тарпану “Красное оповещение” в базе Интерпола. Об этом УНН рассказали в Нацбюро в ответ на запрос информагентства.
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“Национальное бюро принимает предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины меры для публикации в информационной системе международной организации уголовной полиции — Интерпол красного оповещения в отношении подозреваемого (Тарпана, — ред.)”, — заявляет пресс-служба НАБУ.
Синяя метка и международный розыск Руслана Тарпана
Недавно стало известно, что одесского бизнесмена Руслана Тарпана, который с 2017-го находится во всеукраинском розыске, объявили в международный через Интерпол.
Там ему было присвоенно “Синее уведомление”, что означает потребность в установлении местонахождения лица.
В то время, как “красное оповещение” предусматривает уже задержание подозреваемого лица.
Добавим
На основании ведомостей о пребывании Тарпана в ОАЭ, украинские правоохранители направили в Эмираты запрос на международно-правовую помощь.
Напомним
Руслан Тарпан — одесский экс-бизнесмен, которого НАБУ подозревает в хищении 320 миллионов гривен из бюджета Украины на проекте “Глубоководный выпуск”. Его реализовывали компании беглеца, которые до сих пор почему-то не арестованы в рамках уголовного производства. Другие активы Тарпана в Украине также еще не арестованы. Бывшая жена Тарпана Оксана Шишовская тем временем якобы проживает в Украине, и продолжает беспрепятственно вести “тарпановский бизнес”.
Ранее правоохранители Монако даже нашли счета Шишовской, которые по их версии, могли служить для легализации незаконно добытых средств, в том числе, в Украине на “Глубоководном выпуске”.