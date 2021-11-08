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НАБУ хочет присвоить Тарпану "красную метку" в Интерполе

Киев • УНН

 • 25531 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины хочет присвоить беглому бизнесмену Руслану Тарпану “Красное оповещение” в базе Интерпола. Об этом УНН рассказали в Нацбюро в ответ на запрос информагентства.

НАБУ хочет присвоить Тарпану "красную метку" в Интерполе

Цитата

“Национальное бюро принимает предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины меры для публикации в информационной системе международной организации уголовной полиции — Интерпол красного оповещения в отношении подозреваемого (Тарпана, — ред.)”, — заявляет пресс-служба НАБУ.

Синяя метка и международный розыск Руслана Тарпана

Недавно стало известно, что одесского бизнесмена Руслана Тарпана, который с 2017-го находится во всеукраинском розыске, объявили в международный через Интерпол.

Там ему было присвоенно “Синее уведомление”, что означает потребность в установлении местонахождения лица.

В то время, как “красное оповещение” предусматривает уже задержание подозреваемого лица.

Добавим

На основании ведомостей о пребывании Тарпана в ОАЭ, украинские правоохранители направили в Эмираты запрос на международно-правовую помощь.

Напомним

Руслан Тарпан — одесский экс-бизнесмен, которого НАБУ подозревает в хищении 320 миллионов гривен из бюджета Украины на проекте “Глубоководный выпуск”. Его реализовывали компании беглеца, которые до сих пор почему-то не арестованы в рамках уголовного производства. Другие активы Тарпана в Украине также еще не арестованы. Бывшая жена Тарпана Оксана Шишовская тем временем якобы проживает в Украине, и продолжает беспрепятственно вести “тарпановский бизнес”.

Ранее правоохранители Монако даже нашли счета Шишовской, которые по их версии, могли служить для легализации незаконно добытых средств, в том числе, в Украине на “Глубоководном выпуске”.

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