НАБУ хоче присвоїти Тарпану "Червону мітку" в Інтерполі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України хоче присвоїти бізнесмену-втікачу Руслану Тарпану “Червоне сповіщення” в базі Інтерполу. Про це УНН розповіли в Нацбюро у відповідь на запит інформагентства.
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“Національне бюро вживає передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України заходи для публікації в інформаційній системі Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерпол червоного оповіщення відносно підозрюваного (Тарпана, — ред.)”, — заявляє пресслужба НАБУ.
Синя мітка та міжнародний розшук Руслана Тарпана
Нещодавно стало відомо, що одеського бізнесмена Руслана Тарпана, який з 2017-го перебуває у всеукраїнському розшуку, оголосили в міжнародний через Інтерпол.
Там йому було присвоєно “Синє сповіщення”, що означає потребу у встановленні місцезнаходження особи.
В той час, як “Червоне сповіщення” передбачає вже затримання підозрюваної особи.
Додамо
На підставі відомостей про перебування Тарпана в ОАЕ, украінські правоохоронці скерували в Емірати запит на міжнародно правову допомогу.
Нагадаємо
Руслан Тарпан — одеський екс-бізнесмен, якого НАБУ підозрює у розкраданні 320 мільйонів гривень з бюджету України на проекті “Глибоководний випуск”. Його реалізовували компанії втікача, які й досі чомусь не арештовані в рамках кримінального провадження. Інші активи Тарпана в Україні також ще не заарештовані. Колишня дружина Тарпана Оксана Шишовська тим часом нібито проживає в Україні, і продовжує безперешкодно вести “тарпанівський бізнес”.
Раніше правоохоронці Монако навіть віднайшли рахунки Шишовської, які за їх версією, могли служити задля легалізації незаконно здобутих коштів, у тому числі, в Україні на “Глибоководному випуску”.