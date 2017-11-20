В Житомирской области неизвестные напали на предпринимателей и украли у них 30 кг золота

Происшествие случилось вчера вечером на автодороге “Житомир-Могилев-Подольский” в с. Гришковцы Бердичевского района — неизвестные напали на автомобиль, в котором предприниматели из Винницы перевозили 30 кг золотых изделий. Злоумышленники похитили ценности и ранили пассажира автомобиля.

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“Нападавшие, которые передвигались на нескольких автомобилях и были вооружены, заблокировали движение „Volkswagen“ на кольце для разворота и силой вытащили из салона водителя. В это время пассажир пытался бежать из автомобиля, однако разбойники нанесли ему огнестрельное ранение ноги. Водителя и „Volkswagen“ нападавшие увезли с собой, но через 4-5 км бросили на автодороге, забрав из салона ювелирные изделия в нескольких сумках”, — сообщили в полиции.

Раненого пассажира, который остался на месте происшествия, увидели другие участники дорожного движения и вызвали скорую.

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Как установили полицейские, пострадавшие являются жителями Винницы, 1973 г.р., которые на протяжении нескольких дней находились в столице как участники выставки ювелирных изделий.

На место происшествия срочно прибыли следственно-оперативные группы Бердичевского отдела полиции и Главного управления Нацполиции в области. В ходе первоочередных действий по раскрытию этого преступления было начато специальные меры полиции и соответствующие ориентировки со сведениями о транспортных средствах, на которых могут передвигаться подозреваемые, разосланы в соседние регионы.

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По данному факту проводится досудебное расследование по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следственно-розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, 15 ноября в Киеве неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину и украли у него 3 млн грн.