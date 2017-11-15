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У Києві затримали злочинців, які вчинили розбійний напад та викрали 3,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. За належного процесуального керівництва прокуратури міста Києва та проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів затримано 5 учасників етнічної злочинної групи, які підозрюються у вчиненні зухвалого розбійного нападу поблизу столичного автомобільного салону на Оболоні. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва на сторінці у Facebook, передає УНН.

"Так, 14 листопада 2017 року, біля входу до приміщення автосалону по вул. С.Бандери, зловмисники підстерегли чоловіка та жінку, які збиралися придбати там автомобіль, та із застосуванням погроз та фізичного насильства відібрали в них сумку з 3,5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зловмисники були затримані на території Деснянського району столиці.

"Усі п’ятеро чоловіків – уродженці Республіки Грузія. У затриманих вилучено 4 пістолети, велику кількість набоїв, грошові кошти у сумі близько 140 тис. гривень, балаклави та перчатки, засоби для розбиття скла, речовину рослинного походження, зовні схожу на наркотичну речовину канабіс, засоби зв’язку (мобільні телефони та сім карти за допомогою яких злочинці спілкувались між собою під час вчинення злочину), 5 різних номерних знаків на автомобіль та пристрій чорного кольору типу GPS-Трекер", - додали у прес-службі.

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Наразі за погодження з прокуратурою міста Києва усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений групою осіб). Також підготовлено клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність затриманих до ще 3 аналогічних нападів.

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