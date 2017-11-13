Затриманий бойовик "ДНР" розповів про пограбування жителів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У минулі вихідні оперативні співробітники міжрайонного оперативно-розшукового відділу Східного регіонального управління Держприкордонслужби та співробітники Національної поліції затримали жителя Краматорська, який причетний до діяльності незаконних збройних формувань так званої “ДНР”, передає УНН з посиланням прес-службу ДПСУ.
"Під час проведення перевірки затриманий розповів, що він брав учать у незаконних збройних формуваннях “ДНР” у 2014 році. Також громадянин України розповів, що нині він негативно ставиться до діяльності російських найманців та давно вийшов з лав бойовиків, так як побачив, що це бандитські формування, в яких на меті є тільки пограбування території та місцевого населення," - йдеться в повідомленні.
Стосовно затриманого громадянина, який переховувався від слідства, було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Триває слідство.
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