Задержанный боевик "ДНР" рассказал об ограблении жителей Донбасса

"Во время проведения проверки задержанный рассказал, что он принимал участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" в 2014 году. Также гражданин Украины рассказал, что сейчас он отрицательно относится к деятельности российских наемников и давно вышел из рядов боевиков, так как увидел, что это бандитские формирования, в которых целью является только ограбления территории и местного населения," - говорится в сообщении.

В отношении задержанного гражданина, который скрывался от следствия, был открыт уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Продолжается следствие.

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