Задержанный боевик "ДНР" рассказал об ограблении жителей Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В минувшие выходные оперативные сотрудники межрайонного оперативно-розыскного отдела Восточного регионального управления Госпогранслужбы и сотрудники Национальной полиции задержали жителя Краматорска, который причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", передает УНН со ссылкой пресс-службу ГПСУ.
"Во время проведения проверки задержанный рассказал, что он принимал участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" в 2014 году. Также гражданин Украины рассказал, что сейчас он отрицательно относится к деятельности российских наемников и давно вышел из рядов боевиков, так как увидел, что это бандитские формирования, в которых целью является только ограбления территории и местного населения," - говорится в сообщении.
В отношении задержанного гражданина, который скрывался от следствия, был открыт уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Продолжается следствие.
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