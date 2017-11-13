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В Україну переміщено з “ДНР” та окупованого Криму 178 ув’язнених

Київ • УНН

 • 15100 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Україну загалом було переміщено з установ виконання покарань непідконтрольної частини Донецької області 166 ув’язнених та засуджених, а з окупованого Криму - 12 засуджених. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

“За сприяння офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснено передачу 166 ув’язнених й засуджених, які утримувались в установах виконання покарань Донецької області, та 12 засуджених з АР Крим”, — сказав заступник міністра.

Зокрема, за його словами, у 2015 році було переміщено 49 осіб, у 2016 — 84 та у 2017 році — 33 особи.

Крім того, Чернишов розповів, що з початку АТО здійснено евакуацію 170 засуджених жінок із Червонопартизанської виправної колонії Луганської області (№ 68) та 21 засудженого із Єнакієвської виправної колонії Донецької області (№ 52).

Також, зауважив він, прийнято, ідентифіковано та вжито заходів з направлення для відбування покарання 23 засуджених, які відбували покарання в Чорнухинській виправній колонії Луганської області (№ 23) і вчинили втечу внаслідок обстрілу установи.

Як повідомляв УНН, протягом трьох років з окупованої території Донецької області було переміщено на контрольовану територію України 149 ув’язнених, а з Криму – 12 в’язнів.

Українські Національні Новини

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