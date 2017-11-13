В Украину перемещено из "ДНР" и оккупированного Крыма 178 заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украину всего было перемещено из учреждений исполнения наказаний неподконтрольной части Донецкой области 166 заключенных и осужденных, а из оккупированного Крыма - 12 осужденных. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
"При содействии офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека осуществлена передача 166 заключенных и осужденных, которые содержались в учреждениях исполнения наказаний Донецкой области, и 12 осужденных из АР Крым", - сказал замминистра.
В частности, по его словам, в 2015 году было перемещено 49 человек, в 2016 - 84 и в 2017 году - 33 человека.
Кроме того, Чернышов рассказал, что с начала АТО осуществлена эвакуация 170 осужденных женщин с Червонопартизанской исправительной колонии Луганской области (№ 68) и 21 осужденного из Енакиевской исправительной колонии Донецкой области (№ 52).
Также, отметил он, принято, идентифицированы и приняты меры по направлению для отбывания наказания 23 осужденных, которые отбывали наказание в Чернухинской исправительной колонии Луганской области (№ 23) и совершили побег результате обстрела учреждения.
Как сообщал УНН, в течение трех лет с оккупированной территории Донецкой области было перемещено на контролируемую территорию Украины 149 заключенных, а из Крыма - 12 заключенных.