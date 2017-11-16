Чергове зухвале пограбування у столиці: біля банку у чоловіка вкрали мільйони гривень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вчора, 15 листопада, у першій половині дня в Києві невідомі скоїли розбійний напад на чоловіка та вкрали у нього 3 мільйони гривень. Про це УНН повідомили у столичній поліції.

Напад було скоєно приблизно об 11 ранку біля відділення банку на проспекті Перемоги. Троє невідомих балаклавах з пістолетами вдарили чоловіка по голові та відібрали сумку з 3 мільйонами гривень.

Як стало відомо, гроші не належали потерпілому, а були власністю іншого громадянина.

Невідомі зникли з місця події на автомобілі Volkswagen Passat.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.187 ККУ (розбій).

Нагадаємо, 14 листопада біля входу до приміщення автосалону по проспекту Степана Бандери зловмисники підстерегли чоловіка та жінку, які збиралися придбати там автомобіль, та відібрали в них сумку з 3,5 млн грн. Зловмисників затримали.

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