Чергове зухвале пограбування у столиці: біля банку у чоловіка вкрали мільйони гривень

Напад було скоєно приблизно об 11 ранку біля відділення банку на проспекті Перемоги. Троє невідомих балаклавах з пістолетами вдарили чоловіка по голові та відібрали сумку з 3 мільйонами гривень.

Як стало відомо, гроші не належали потерпілому, а були власністю іншого громадянина.

Невідомі зникли з місця події на автомобілі Volkswagen Passat.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.187 ККУ (розбій).

Нагадаємо, 14 листопада біля входу до приміщення автосалону по проспекту Степана Бандери зловмисники підстерегли чоловіка та жінку, які збиралися придбати там автомобіль, та відібрали в них сумку з 3,5 млн грн. Зловмисників затримали.