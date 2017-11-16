Очередное дерзкое ограбление в столице: возле банка у мужчины украли миллионы гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вчера, 15 ноября, в первой половине дня в Киеве неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину и украли у него 3 миллиона гривен. Об этом сообщили УНН в столичной полиции.
Нападение было совершено примерно в 11 утра возле отделения банка на проспекте Победы. Трое неизвестных балаклавах с пистолетами ударили мужчину по голове и отобрали сумку с 3 миллионами гривен.
Как стало известно, деньги не принадлежали потерпевшему, а были собственностью другого гражданина.
Неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen Passat.
Полиция открыла уголовное производство по ст.187 УК (разбой).
Напомним, 14 ноября у входа в помещение автосалона по проспекту Степана Бандеры злоумышленники подкараулили мужчину и женщину, которые собирались приобрести там автомобиль, и отобрали у них сумку с 3,5 млн грн. Злоумышленников задержали.