СБУ затримала організатора “пограбування століття” в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Служба безпеки України неподалік Одеси затримала одного з організаторів так званого нападу століття Ґжеґожа Л, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
За повідомлення видання, “Напад століття” стався 10 липня 2015 року у місті Сважендз неподалік Познаня. При транспортуванні грошей для банкоматів і відділень банку PKO один з конвоїрів викрав інкасаторський автомобіль з 8 млн злотих. Пізніше виявилося, що це був підставний співробітник.
Зазначається, що поляка затримали у невеликій місцевості неподалік Одеси. Поляка взяли під арешт, де він чекатиме на екстрадицію до Польщі.
Як повідомляв УНН, в Одесі викрили злочинну групу, яка вербувала українок у сексуальне рабство.