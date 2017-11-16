СБУ задержала организатора "ограбления века" в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Служба безопасности Украины неподалеку Одессы задержала одного из организаторов так называемого нападения века Гжегожа Л, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
По сообщению издания, "Нападение века" произошел 10 июля 2015 в городе Сважендз недалеко Познани. При транспортировке денег для банкоматов и отделений банка PKO один из конвоиров похитил инкассаторский автомобиль с 8 млн злотых. Позже оказалось, что это был подставной сотрудник.
Отмечается, что поляка задержали в небольшом местности неподалеку Одессы. Поляка взяли под арест, где он будет ждать экстрадиции в Польшу.
Как сообщал УНН, в Одессе разоблачили преступную группу , которая вербовала украинок в сексуальное рабство.