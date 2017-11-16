СБУ задержала организатора "ограбления века" в Польше

По сообщению издания, "Нападение века" произошел 10 июля 2015 в городе Сважендз недалеко Познани. При транспортировке денег для банкоматов и отделений банка PKO один из конвоиров похитил инкассаторский автомобиль с 8 млн злотых. Позже оказалось, что это был подставной сотрудник.

Отмечается, что поляка задержали в небольшом местности неподалеку Одессы. Поляка взяли под арест, где он будет ждать экстрадиции в Польшу.



Как сообщал УНН, в Одессе разоблачили преступную группу , которая вербовала украинок в сексуальное рабство.