На Житомирщині невідомі напали на підприємців та викрали в них 30 кг золота

Подія сталась вчора ввечері на автодорозі “Житомир-Могилів-Подільський” у смт. Гришківці Бердичівського району — невідомі напали на автомобіль, у якому підприємці з Вінниці перевозили 30 кг золотих виробів. Зловмисники викрали цінності та поранили пасажира автівки.

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“Нападники, які пересувались на кількох автомобілях і були озброєні, заблокували рух „Volkswagen“ на кільці для розвороту і силоміць витягли з салону водія. У цей час пасажир намагався втекти з автомобіля, однак розбійники нанесли йому вогнепальне поранення ноги. Водія та „Volkswagen“ нападники повезли з собою, але за 4-5 км покинули на автодорозі, забравши з салону ювелірні вироби у кількох сумках”, — повідомили у поліції.

Пораненого пасажира, який залишився на місці події, побачили інші учасники дорожнього руху та викликали швидку.

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Як встановили поліцейські, потерпілі є жителями Вінниці, 1973 р.н., які упродовж кількох днів перебували у столиці як учасники виставки ювелірних виробів.

На місце події терміново прибули слідчо-оперативні групи Бердичівського відділу поліції та Головного управління Нацполіції в області. У ході першочергових дій по розкриттю цього злочину було розпочато спеціальні заходи поліції та відповідні орієнтування з відомостями про транспортні засоби, на яких можуть пересуватись підозрювані, розіслані до сусідніх регіонів.

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За вказаним фактом проводиться досудове розслідування за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Слідчо-розшукові заходи тривають.

Нагадаємо, 15 листопада в Києві невідомі скоїли розбійний напад на чоловіка та вкрали у нього 3 млн грн.