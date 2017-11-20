Внаслідок стрілянини у Дніпрі постраждало четверо осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У м.Дніпро сталася стрілянина, внаслідок якої з кульовими пораненнями було госпіталізовано чотирьох осіб. Про це повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, передає УНН.
“Встановлено, що до групи осіб під’їхав невідомий та здійснив декілька пострілів. В результаті чоловіки отримали кульові поранення, з якими були доставлені до лікарні. Один з них — в тяжкому стані” — повідомили в поліції.
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На місці пригоди правоохоронці виявили гільзи калібру 12 мм. Наразі з’ясовуються всі обставини інциденту.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) та ч.2 п.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 12 листопада в Одесі внаслідок стрілянини постраждав поліцейський.
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