Внаслідок стрілянини у Дніпрі постраждало четверо осіб

“Встановлено, що до групи осіб під’їхав невідомий та здійснив декілька пострілів. В результаті чоловіки отримали кульові поранення, з якими були доставлені до лікарні. Один з них — в тяжкому стані” — повідомили в поліції.

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На місці пригоди правоохоронці виявили гільзи калібру 12 мм. Наразі з’ясовуються всі обставини інциденту.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) та ч.2 п.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 листопада в Одесі внаслідок стрілянини постраждав поліцейський.

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