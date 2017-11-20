В результате перестрелки в Днепре пострадали четыре человека

“Установлено, что к группе лиц подъехал неизвестный и совершил несколько выстрелов. В результате мужчины получили пулевые ранения, с которыми были доставлены в больницу. Один из них — в тяжелом состоянии”, — сообщили в полиции.

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На месте происшествия правоохранители обнаружили гильзы калибра 12 мм. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 п.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 12 ноября в Одессе в результате стрельбы пострадал полицейский.

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