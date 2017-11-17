У Москві сталася стрілянина, шість людей постраждали

“На території комплексу „Москва-сіті“ зав’язалася бійка зі стріляниною з травматичної зброї, в результаті чого постраждали шість людей. Підозрювані ховаються на автомобілі Maybach. У місті введено план „Перехоплення“”, — повідомляє агентство з посиланням на власне джерело в правоохонних органах.

Повідомляється, що після інциденту чотири людини були госпіталізовані, ще двом медична допомога надана на місці.

Також зазначено, що інше джерело повідомило про те, що після події в розшук оголосили три машини.

“По місту розшукуються особи, причетні до злочину, які ховаються на автомобілях Maybach, Toyota Land Cruiser і Lexus”, — розповів співрозмовник агентства.

Наразі на місці інциденту працюють співробітники поліції, з’ясовуються обставини події і вживаються заходи для затримання підозрюваних.

Як повідомляв УНН, невідомий відкрив стрілянину в центрі Стокгольму.