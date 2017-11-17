В Москве произошла перестрелка, шесть человек пострадали

“На территории комплекса „Москва-Сити“ завязалась драка со стрельбой из травматического оружия, в результате чего пострадали шесть человек. Подозреваемые скрываются на автомобиле Maybach. В городе введен план „Перехват“”, — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что после инцидента четыре человека были госпитализированы, еще двоим медицинская помощь оказана на месте.

Также отмечено, что другой источник сообщил о том, что после произошедшего в розыск объявили три машины.

“По городу разыскиваются лица, причастные к преступлению, которые скрываются на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus”, — рассказал собеседник агентства.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия и принимаются меры для задержания подозреваемых.

Как сообщал УНН, неизвестный открыл стрельбу в центре Стокгольма.