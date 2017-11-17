Невідомий відкрив стрілянину в центрі Стокгольму

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Невідомий відкрив стрілянину в п'ятницю в одному з районів Стокгольму. Як повідомили в управлінні поліції міста, в результаті інциденту одна людина отримала поранення, передає УНН з посиланням на видання Aftonbladet.