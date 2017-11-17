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Невідомий відкрив стрілянину в центрі Стокгольму

Невідомий відкрив стрілянину в центрі Стокгольму

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Невідомий відкрив стрілянину в п'ятницю в одному з районів Стокгольму. Як повідомили в управлінні поліції міста, в результаті інциденту одна людина отримала поранення, передає УНН з посиланням на видання Aftonbladet.

Естермальм - район, де сталася надзвичайна подія, оточений правоохоронцями, поліція веде пошуки зловмисника.

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За даними, злочинець втік з місця події на автомобілі марки Porshe.

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