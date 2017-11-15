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В приміщенні польського Reuters сталася стрілянина

В приміщенні польського Reuters сталася стрілянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Небезпечний інцидент стався в офісній будівлі агентства Thomson Reuters в польському місті Гдиня на узбережжі Балтійського моря. Затримали 30-річного громадянина Білорусі, який  влаштував стрілянину, передає УНН з посиланням на Радые Свабода.

"О 21:00 за мінським часом озброєний чоловік увійшов на другий поверх будівлі. За неофіційною інформацією радіо RMF FM, білорус був озброєний пістолетом Glock і довгоствольною зброєю. Стрілянина сталася в одному із залів будівлі. Чоловік намагався потрапити в свого колегу. Люди почали тікати, один з присутніх накинувся на озброєного чоловіка і затримав його. Потерпілих не було," - йдеться в повідомленні

Як повідомив з місця подій репортер Радіо Гданськ, якби не швидка і смілива реакція одного з присутніх, то могли б бути жертви.

Коли поліція прибула на місце, то заарештувала 30-річного білоруса, який працював у цій фірмі.

За словами його колег, чоловік був закритою людиною, на роботі не вітався з іншими, у нього не було друзів і він часто дзвонив до своєї сім'ї. В агентстві він займався введенням в базу даних рапортів фірм.

Також білорус цікавився стріляниною і брав участь в конкурсах стрільців.

PILNE. Strzały w siedzibie agencji Reuters w Gdyni. Nieoficjalnie: Uzbrojony pracownik wszedł do biura https://t.co/4rqx7toQoo pic.twitter.com/Or0IWJcZEc

— Radio Gdańsk (@RadioGdansk) 14 листопада 2017 р.

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Джерела, близькі до компанії Reuters, повідомляють, що подія була випадковістю. Зокрема, джерело Радіо Свобода, повідомило, що білорус повертався з тренування і хотів показати свій пістолет одному з колег. Коли зброю побачили інші, то почалася паніка. Під час спроби вирвати у чоловіка пістолет, випадково сталися два постріли.

На місці події зараз працюють слідчі.

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