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В помещении польского Reuters произошла стрельба

В помещении польского Reuters произошла стрельба

Киев  •  УНН

 • 12662 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Опасный инцидент произошел в офисном здании агентства Thomson Reuters в польском городе Гдыня. Задержали 30-летнего гражданина Беларуси, который устроил стрельбу, передает УНН со ссылкой на Радье Свабода.

"В 21:00 по минскому времени вооруженный мужчина вошел на второй этаж здания. По неофициальной информации радио RMF FM, белорус был вооружен пистолетом Glock и длинноствольным оружием. Стрельба произошла в одном из залов здания. Мужчина пытался попасть в своего коллегу. Люди начали бежать, один из присутствующих набросился на вооруженного мужчину и задержал его. Пострадавших не было", - говорится в сообщении.

Как сообщил с места событий репортер Радио Гданьск, если бы не быстрая реакция одного из присутствующих, то могли бы быть жертвы.

Когда полиция прибыла на место, то арестовала 30-летнего белоруса, который работал в этой фирме.

По словам его коллег, мужчина был закрытым человеком, на работе не здоровался с другими, у него не было друзей и он часто звонил своей семьи. В агентстве он занимался введением в базу данных рапортов фирм.

Также белорус интересовался стрельбой и участвовал в конкурсах стрелков.

PILNE. Strzały w siedzibie agencji Reuters w Gdyni. Nieoficjalnie: Uzbrojony pracownik wszedł do biura https://t.co/4rqx7toQoo pic.twitter.com/Or0IWJcZEc

- Radio Gdańsk (@RadioGdansk) 14 ноября 2017

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Источники, близкие к компании Reuters, сообщают, что событие было случайностью. В частности, источник Радье Свобода, сообщил, что белорус возвращался с тренировки и хотел показать свой пистолет одному из коллег. Когда оружие увидели другие, то началась паника. При попытке вырвать у мужчины пистолет, случайно произошли два выстрела.

На месте происшествия сейчас работают следователи.

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