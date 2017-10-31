У Мінську затримали білоруського опозиціонера Статкевича
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Мінську затримали колишнього кандидата у президенти Білорусі, лідера опозиції Миколу Статкевича, повідомила Радіо Свобода його дружина Марина Адамович, передає УНН.
Повідомляється, що політика затримали дорогою додому 30 жовтня ввечері. За словами Адамович, офіційно про причини затримання й місце утримання чоловіка їй не повідомляли.
Затримання Статкевича відбулося через день після його участі у мітингу пам’яті жертв сталінських репресій перед будівлею білоруського КДБ. Наступного дня він мав запланований візит до Києва, де очікувався виступ Статкевича на сесії Парламентської асамблеї Euronest – форуму парламентів країн-учасниць "Східного партнерства".
За останні 10 місяців Статкевич провів у в’язниці 34 доби. Це вже шосте затримання політика у цьому році.
У 2010 році Статкевич балотувався на виборах голови держави на противагу авторитарному президентові Білорусі Олександрові Лукашенку.
Статкевича заарештували після участі у демонстрації, учасники якої протестували проти результатів президентських виборів. Він провів у в’язниці п’ять років за звинуваченням у організації масових заворушень.
Як повідомляв УНН, у білоруській столиці пройшов "Марш обурених білорусів", затримано щонайменше двох людей.