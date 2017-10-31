В Минске задержали белорусского оппозиционера Статкевича

Сообщается, что политика задержали по дороге домой 30 октября вечером. По словам Адамович, официально о причинах задержания и месте содержания мужа ей не сообщали.

Задержание Статкевича произошло через день после его участия в митинге памяти жертв сталинских репрессий перед зданием белорусского КГБ. На следующий день у него был запланирован визит в Киев, где ожидалось выступление Статкевича на сессии Парламентской ассамблеи Euronest - форума парламентов стран-участниц "Восточного партнерства".

За последние 10 месяцев Статкевич провел в тюрьме 34 суток. Это уже шестое задержания политика в этом году.

В 2010 году Статкевич баллотировался на выборах главы государства в противовес авторитарному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Статкевича арестовали после участия в демонстрации, участники которой протестовали против результатов президентских выборов. Он провел в тюрьме пять лет по обвинению в организации массовых беспорядков.

Как сообщал УНН, в белорусской столице прошел "Марш возмущенных белорусов", задержаны не менее двух человек.