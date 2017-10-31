В Минске задержали белорусского оппозиционера Статкевича

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35583 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100833 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153152 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115115 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115747 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112111 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103997 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106982 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103492 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152770 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Минске задержали белорусского оппозиционера Статкевича

В Минске задержали белорусского оппозиционера Статкевича

Киев  •  УНН

 • 8969 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Минске задержали бывшего кандидата в президенты Беларуси, лидера оппозиции Николая Статкевича, сообщила Радио Свобода его жена Марина Адамович, передает УНН.

Сообщается, что политика задержали по дороге домой 30 октября вечером. По словам Адамович, официально о причинах задержания и месте содержания мужа ей не сообщали.

Задержание Статкевича произошло через день после его участия в митинге памяти жертв сталинских репрессий перед зданием белорусского КГБ. На следующий день у него был запланирован визит в Киев, где ожидалось выступление Статкевича на сессии Парламентской ассамблеи Euronest - форума парламентов стран-участниц "Восточного партнерства".

За последние 10 месяцев Статкевич провел в тюрьме 34 суток. Это уже шестое задержания политика в этом году.

В 2010 году Статкевич баллотировался на выборах главы государства в противовес авторитарному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Статкевича арестовали после участия в демонстрации, участники которой протестовали против результатов президентских выборов. Он провел в тюрьме пять лет по обвинению в организации массовых беспорядков.

Как сообщал УНН, в белорусской столице прошел "Марш возмущенных белорусов", задержаны не менее двух человек.

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