Неизвестный открыл стрельбу в центре Стокгольма
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Неизвестный открыл стрельбу в пятницу в одном из районов Стокгольма. Как сообщили в управлении полиции города, в результате инцидента один человек получил ранения, передает УНН со ссылкой на издание Aftonbladet.
Эстермальм - район, где произошло ЧП, окружен правоохранителями, полиция ведет поиски злоумышленника.
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По данным, преступник скрылся с места происшествия на автомобиле марки Porshe.
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