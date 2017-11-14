У США чоловік влаштував стрілянину у школі, загинуло троє людей

За інформацією видання, нападник був також застрелений правоохоронцями.

Помічник шерифа округу Техама Філ Джонстон розповів місцевому телеканалу, що правоохоронні органи проводять розслідування принаймні п'яти місць злочину в школі та навколо школи в заповіднику Ранчо Техама, приблизно за 130 миль на північ від Сакраменто.

"Було близько 8 ранку. Нам повідомили про постріли на Ранчо Техама. Це призвело до кількох жертв і продовжилось кількома пострілами у школі, в початковій школі. ...на даний момент підозрюваний стрілець загинув від куль правоохоронців, так що мені повідомили", - сказав він.

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Троє людей було доправлено до лікарні в Реддінгу, приблизно за 50 миль на північ від місця подій, повідомили в прес-службі медичного центру Mercy. Інші відомості про жертви або їх стан не повідомлялось.

Представник навчального закладу повідомив, що ніхто зі школи не був убитий, але "декілька" учнів отримали поранення.